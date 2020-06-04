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04.06.2020 11:30
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У убитого при задержании в Миннеаполисе Джорджа Флойда нашли коронавирус. COVID-19 причиной смерти не значится

Результаты теста Джорджа Флойда, убийство которого полицейским стало поводом для массовых протестов в США, показали наличие COVID-19.

«Результат теста Флойда [на коронавирус] был положительным», — сообщает 4 июня NBC со ссылкой на управление медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Судмедэксперты при этом посчитали причиной смерти именно действия полицейского. «У Флойда не было серьезных медицинских проблем, которые способствовали бы его гибели», — делают вывод судмедэксперты.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

Массовые выступления в США обострили отношения граждан и правоохранителей. Неизвестные открывали по ним огонь и в центре города Сент-Луис, штат Миссури, и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных, в Нью-Йорке и ряде других городов введён комендантский час.

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Комментарии (5)

Елена31101977
Серьезных проблем со здоровьем не было, а коронавирус был...
vic_5e4cd1938d1a8
Т.е, этот негр был в двойне опасен
вадики
Пиши каронавирус.
Какой, нафиг, каронавирус, на трупе 2 огнестрела и 7 ножевых?
Пиши каронавирус на фоне сопутствующих заболеваний.
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