У убитого при задержании в Миннеаполисе Джорджа Флойда нашли коронавирус. COVID-19 причиной смерти не значится

Результаты теста Джорджа Флойда, убийство которого полицейским стало поводом для массовых протестов в США, показали наличие COVID-19.

«Результат теста Флойда [на коронавирус] был положительным», — сообщает 4 июня NBC со ссылкой на управление медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Судмедэксперты при этом посчитали причиной смерти именно действия полицейского. «У Флойда не было серьезных медицинских проблем, которые способствовали бы его гибели», — делают вывод судмедэксперты.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.