На Украине антирекорд суточной заболеваемости новым коронавирусом. Власти посулили возвращение в карантин всей стране

За минувшие сутки на Украине зафиксировано 588 новых случаев заболевания COVID-19, это новый антирекорд. Украинцы пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями минздрава страны, считают в ведомстве, и если ситуация будет ухудшаться, оно обещает усиление карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге 4 июня.

«Сегодня у нас рекорд по количеству людей, которые выздоровели — это 602 человека, но с другой стороны — антирекорд, поскольку имеем 588 новых случаев COVID-19. Еще раз хочу обратиться ко всем украинцам: смягчение карантина четко регламентирует противоэпидемические мероприятия. Это пользование средствами индивидуальной защиты, масками, респираторами, антисептиками, соблюдение социальной дистанции и тому подобное. Все эти меры разработаны ведущими специалистами нашей страны. Если не следовать этим рекомендациям, можем получить рост количества заболевших и, как следствие, минздрав будет рекомендовать введение дополнительных мер», — подчеркнул Максим Степанов.