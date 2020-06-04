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04.06.2020 11:15
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Лжеменеджеры Сбербанка, снявшие 4 млн рублей у пенсионерки, задержаны в гостинице «Достоевский» в центре Петербурга

Четырёх мужчин, подозреваемых в обмане 66-летней жительницы Кировского района почти на 4,2 миллиона рублей, задержали сотрудники петербургской полиции. Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, отлавливать молодчиков начали с начала недели. Троих взяли во вторник в отеле «Достоевский» на Владимирском проспекте, четвёртого, жителя Ленобласти, остановили 3 июня на Лахтинском.

По версии следствия, именно эти мужчины в конце мая уверили пенсионерку в том, что они — сотрудники Сбербанка, а её средства в опасности. Деньги на продиктованные в трубку номера счетов женщина переводила частями и лишилась 4 миллионов 133 тысяч рублей.

При обысках у фигурантов изъяли 151 банковскую карту, 190 сим-карт, 13 мобильников и компьютер. Злоумышленников отправили в изолятор. Сотрудники ГУ МВД устанавливают их сообщников и дополнительные эпизоды.

Случаи подобного мошенничества происходят в Петербурге уже несколько месяцев. Новые обращения от пострадавших правоохранители в разных частях города принимают каждую неделю. Задержание подозреваемых, по данным «Фонтанки», конвейер по обману доверчивых граждан не остановило.

В пресс-службе Сбербанка отмечают, что социальная инженерия остается одним из наиболее распространенных методов мошенничества: злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие и получают от граждан необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву добровольно передать им деньги. В Сбербанке напомнили, что если звонок от имени сотрудников банка идет не с номеров 900 или 8-800-555-55-50, то это не Сбербанк. Если же все же взяли трубку, то в сомнительной ситуации лучше закончить разговор как можно быстрее, а затем перезвонить в банк и сообщить о случившемся. Также в банке напоминают, что сотрудники не просят переводить деньги или сообщать секретные данные от карты или интернет-банка, такие как ПИН-код, код из смс и т.п.

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Комментарии (4)

Sunset
Мне тоже звонили. Говорили, что была попытка перевода с кредитки на 7000. Даже код какой-то на номер 900 прислали, но диктовать его не просили. Ещё и спрашивали сколько денег на картах. Я поржала, сказала, что там по нулям всегда, отстали. Зато толкнули меня наконец-то закрыть кредитку) Потом звонили на вторую симку, которая вообще не прикреплена к моим картам. Послала сразу на три буквы. У них ещё такой шум на заднем фоне, как будто куча народу там работает. Типа видимость создают.
261004081
Ну тут схема мошенничества понятна. На днях моей подруге позвонили "сотрудники сбербанка" и сообщили, что с её счета была предпринята подозрительно попытка снятия/перевода средств. Я как раз была рядом. Спросили, посещаете ли вы магазин "Пятёрочка" и прочие вопросы на которые большинство людей ответит "да". Предлогали заблокировать и перевыпустить карту. Ну разговор и разговор, я вмешалась только тогда, когда она достала карту и стала диктовать номер. Как оказалось, выхватила в последний момент. Никогда не давайте данные по телефону сотрудникам банков! Банк, держателем карты, которой вы являетесь имеет все данные, которые ему нужны. Единственное, что может спросить сотрудник банка, это ваше имя и фамилию для подтверждения. Будьте осторожны!
260786601
Видно у "специалистов" прохудилась "крыша" в центре "К"...
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