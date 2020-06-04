Лжеменеджеры Сбербанка, снявшие 4 млн рублей у пенсионерки, задержаны в гостинице «Достоевский» в центре Петербурга

По версии следствия, именно эти мужчины в конце мая уверили пенсионерку в том, что они — сотрудники Сбербанка, а её средства в опасности. Деньги на продиктованные в трубку номера счетов женщина переводила частями и лишилась 4 миллионов 133 тысяч рублей.

Четырёх мужчин, подозреваемых в обмане 66-летней жительницы Кировского района почти на 4,2 миллиона рублей, задержали сотрудники петербургской полиции. Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, отлавливать молодчиков начали с начала недели. Троих взяли во вторник в отеле «Достоевский» на Владимирском проспекте, четвёртого, жителя Ленобласти, остановили 3 июня на Лахтинском.

При обысках у фигурантов изъяли 151 банковскую карту, 190 сим-карт, 13 мобильников и компьютер. Злоумышленников отправили в изолятор. Сотрудники ГУ МВД устанавливают их сообщников и дополнительные эпизоды.

Случаи подобного мошенничества происходят в Петербурге уже несколько месяцев. Новые обращения от пострадавших правоохранители в разных частях города принимают каждую неделю. Задержание подозреваемых, по данным «Фонтанки», конвейер по обману доверчивых граждан не остановило.

В пресс-службе Сбербанка отмечают, что социальная инженерия остается одним из наиболее распространенных методов мошенничества: злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие и получают от граждан необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву добровольно передать им деньги. В Сбербанке напомнили, что если звонок от имени сотрудников банка идет не с номеров 900 или 8-800-555-55-50, то это не Сбербанк. Если же все же взяли трубку, то в сомнительной ситуации лучше закончить разговор как можно быстрее, а затем перезвонить в банк и сообщить о случившемся. Также в банке напоминают, что сотрудники не просят переводить деньги или сообщать секретные данные от карты или интернет-банка, такие как ПИН-код, код из смс и т.п.