Изменённая методика подсчёта в Петербурге выдала 24 новых умерших с коронавирусом

В Петербурге обновились данные по умершим с диагнозом COVID-19. За сутки число скончавшихся выросло на 24 человека. Об этом 4 июня сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». В общей сложности с начала пандемии в Северной столице, по официальным данным, скончались уже 264 пациента с коронавирусом.

В России за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период от коронавируса в стране скончалось 5 384 человека, заразились 441 108 человек.

Как сообщалось ранее, статистика смертности от коронавируса в Петербурге с 3 июня будет формироваться за счет методики, которая предусматривает объединение результатов комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных. Именно этим объясняется резкое увеличение суточных смертей в официальной сводке оперштаба.

