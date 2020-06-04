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04.06.2020 10:54
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В Петербурге подростки избили продавца цветочного магазина ради мягких игрушек для своей подруги

Полиция Калининского района занимается поиском троицы, которая в ночь на 4 июня ограбила цветочный магазин на Кушелевской дороге.

По данным «Фонтанки», подростки 15–18 лет зашли в «Цветовик» около полуночи. Со слов девушки-продавца, юные хулиганы начали её избивать, а когда жертва выбилась из сил, схватили мягкие игрушки и убежали. Госпитализированная пострадавшая описала своих обидчиков: рыжую девицу и двоих высоких спутников.

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Комментарии (7)

zoyd1
Нормально отдохнули....теперь до 7 лет на зоне будут игрушки шить
Sunset
Зачем цветочные магазины работают круглосуточно?
Cashmare
то ли подруга еще свои мягкие игрушки не отрастила, то ли потискать не давала, то ли намекала, а неопытные малыши не так намек поняли
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