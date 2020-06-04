В Петербурге подростки избили продавца цветочного магазина ради мягких игрушек для своей подруги
Полиция Калининского района занимается поиском троицы, которая в ночь на 4 июня ограбила цветочный магазин на Кушелевской дороге.
По данным «Фонтанки», подростки 15–18 лет зашли в «Цветовик» около полуночи. Со слов девушки-продавца, юные хулиганы начали её избивать, а когда жертва выбилась из сил, схватили мягкие игрушки и убежали. Госпитализированная пострадавшая описала своих обидчиков: рыжую девицу и двоих высоких спутников.