Вild: Оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут пройти в России

«Франкфурт является одним из кандидатов на проведение матчей Лиги чемпионов. <...> Проведение [турнира] в Португалии и России также рассматривается», — сообщает https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/champions-league/champions-league-blitzturnier-im-stadion-von-eintracht-frankfurt-71044560, view=conversionToLogin.bild.html#fromWall 4 июня Bild.

Сразу несколько стран претендуют на то, чтобы принять матчи ежегодного турнира по футболу УЕФА, который был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Союз европейских футбольных ассоциаций отменил оставшиеся матчи Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса, однако пока так и не озвучил, в каком формате турнир будет доигрываться. Глава организации Александер Чеферин предположил, что оставшиеся матчи могут состояться до осени. Ранее газета AS и портал Mirror сообщили, что футбольные функционеры разработали сокращенный вариант «финала четырех». Телеканал Sky Sport Italia узнал, что Германия рассматривается в качестве места проведения турнира.

Российский футбольный союз пока никак не прокомментировал возможность проведения Лиги чемпионов в РФ.

Напомним, что в четвертьфинал успели выйти «Лейпциг» (Лейпциг, Германия), «Аталанта» (Бергамо, Италия), «Атлетико» (Мадрид, Испания) и ПСЖ (Париж, Франция). Ответные матчи остались не сыгранными в следующих парах:

«Ювентус» (Милан, Италия) — «Лион» (Лион, Франция), первая игра завершилась со счетом 0:1; «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания), первая игра — 2:1; «Барселона» (Барселона, Испания) — «Наполи» (Неаполь, Италия), первая игра — 1:1; «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия), первая игра — 3:0.