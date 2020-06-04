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04.06.2020 10:22
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ДТП на Димитрова попало на видео: мужчина бежал через дорогу, не глядя по сторонам

Серьёзное ДТП произошло утром 4 июня во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 7:30 на улице Димитрова, 11/67, женщина 1988 года рождения на «Рено» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на мужчину 1986 года рождения. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«На перекрёстке Димитрова и Будапештской водитель «Рено Каптюр» сбил пешехода, перебегающего на красный», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи камеры наружного наблюдения видно, что мужчина действительно бежал через дорогу, машины он не заметил, вероятно, из-за стоящего на поворот на стрелку автобуса.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (8)

SERGEY111
Купчинские они такие - сначала резво начинают а вот потом как то совсем вяло заканчивают .
Olen
А чего он сразу с 9-го этажа не прыгнул раз так торопился?
Это гораздо быстрее лифта.
Назвать его клиническим дебилом это просто обидеть больных людей.
Peshekhod
Ну и поделом мужичине, ибо доколе!?
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