Штрафы в 4 млн рублей с Twitter и Facebook за отказ перенести серверы в Россию принудительно взыщут приставы

По 4 миллиона рублей штрафов с Twitter и Facebook за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России будут взыскивать судебные приставы. На документы, размещённые в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 4 июня обратил внимание Interfax.



Заниматься взысканием штрафов будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП. Решение мирового судебного участка Таганского района о штрафах для социальных сетей вступило в силу 27 марта. Решение признать корпорации нарушителями российского законодательства в области персональных данных было принято ещё в феврале. Информация о пользователях из России должна храниться на территории страны с 2015 года. На несоблюдение этого правила со стороны Twitter и Facebook указал Роскомнадзор.