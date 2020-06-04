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04.06.2020 09:47
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Штрафы в 4 млн рублей с Twitter и Facebook за отказ перенести серверы в Россию принудительно взыщут приставы

По 4 миллиона рублей штрафов с Twitter и Facebook за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России будут взыскивать судебные приставы. На документы, размещённые в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 4 июня обратил внимание Interfax.

Заниматься взысканием штрафов будет управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП. Решение мирового судебного участка Таганского района о штрафах для социальных сетей вступило в силу 27 марта. Решение признать корпорации нарушителями российского законодательства в области персональных данных было принято ещё в феврале. Информация о пользователях из России должна храниться на территории страны с 2015 года. На несоблюдение этого правила со стороны Twitter и Facebook указал Роскомнадзор.

О том, что обе компании не стали платить штрафы в 4 миллиона за отказ перенести серверы в положенные сроки, стало известно в конце мая. До этого оба гиганта безуспешно оспаривали решение суда.

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Комментарии (3)

ussr_forever
мне ФССП реально жаль в данной ситуации, сделали "крайними".... если сервера за рубежом, то и добраться до них чинушки не смогут
Vurgagain
Принудительно взыщут приставы - как это будет происходить в реальности?
Алекс81
Смешнее Новости и представить сложно)
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