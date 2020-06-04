Власти Москвы после пандемии пообещали уничтожить данные мониторинга и цифровых пропусков россиян
Уничтожить личные данные россиян, которым во время эпидемии пришлось пользоваться системой цифровых пропусков и приложением «Социальный мониторинг», пообещал мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, собранная информация «в нормальной жизни» не будет использоваться ни для каких целей, «потому что это может расцениваться (и по сути является) нарушением прав».
«Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях», — 4 июня передаёт слова чиновника ТАСС. Что именно можно было бы считать достаточным для обращения к накопившейся во время эпидемии информации, Сергей Собянин не уточнил.
Система отслеживания социальных контактов для тех, у кого был обнаружен коронавирус, требует от пользователей загружать селфи на фоне интерьера квартиры. Если человек не успеет пройти контроль, ему выписывается штраф. О том, что россияне были недовольны сервисом, сообщалось ещё в начале апреля. «Социальный мониторинг» принуждал владельцев смартфонов открывать доступ не только к камере и местоположению, но и к памяти телефона, просмотру подключений Wi-Fi и Bluetooth. При оформлении «цифрового пропуска» нужно было указывать номер машины и проездных документов на общественный транспорт.