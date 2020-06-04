Эксперт: В космическом корабле Маска использованы российские детали
Компания SpaceX использовала в своём корабле Crew Dragon российские комплектующие, именно благодаря им стала возможна успешная стыковка корабля с российской станцией, рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации «Энергия», - цитирует 4 июня РИА «Новости» Лукашевича. По его словам, именно этом сегмент позволил Crew Dragon пристыковаться к российскому сегменту.
"Энергия" разработала и изготовила три лётных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA по заказу американской компании Boeing, сообщалось на сайте Роскосмоса в 2019 году. Boeing дооснастил образцы теплозащитой, кольцом, кожухами, мишенью и транзитными электроразъёмами. Первый адаптер IDA пропал при аварийной запуске грузового Dragon в июне 2015 года. Второй был доставлен на МКС кораблём Dragon в июле 2016 года. Третий адаптер (вместо потерянного первого) был доставлен на Dragon в июле 2019 года.
Space X под руководством Илона Маска вечером 30 мая по московскому времени со второй попытки запустила в космос первый частный космический корабль с людьми – Crew Dragon, пассажирская модификация грузовика Dragon. Грузовик уже отвозил грузы на МКС на автопилоте. На этот раз туда были доставлены Роберт Бенкен и Даглас Харли (Дуглас Херл). Это был первый за девять лет американский пилотируемый космический полёт, он открыл новую эпоху освоения космоса.
После запуска Илон Маск вспомнил шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности: после введения санкций США в отношении российской космической отрасли тот предложил доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. Теперь же Маск заявил, что «батут работает». Рогозин поздравил Маска с запуском, и американец ответил ему по-русски: «Спасибо, сэр, ха-ха».