Эксперт: В космическом корабле Маска использованы российские детали

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации «Энергия», - цитирует 4 июня РИА «Новости» Лукашевича. По его словам, именно этом сегмент позволил Crew Dragon пристыковаться к российскому сегменту.

"Энергия" разработала и изготовила три лётных образца и четыре элемента для испытаний основной конструкции стыковочного адаптера IDA по заказу американской компании Boeing, сообщалось на сайте Роскосмоса в 2019 году. Boeing дооснастил образцы теплозащитой, кольцом, кожухами, мишенью и транзитными электроразъёмами. Первый адаптер IDA пропал при аварийной запуске грузового Dragon в июне 2015 года. Второй был доставлен на МКС кораблём Dragon в июле 2016 года. Третий адаптер (вместо потерянного первого) был доставлен на Dragon в июле 2019 года.

Space X под руководством Илона Маска вечером 30 мая по московскому времени со второй попытки запустила в космос первый частный космический корабль с людьми – Crew Dragon, пассажирская модификация грузовика Dragon. Грузовик уже отвозил грузы на МКС на автопилоте. На этот раз туда были доставлены Роберт Бенкен и Даглас Харли (Дуглас Херл). Это был первый за девять лет американский пилотируемый космический полёт, он открыл новую эпоху освоения космоса.