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04.06.2020 08:36
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Apple начала отслеживать и блокировать украденные во время протестов в США смартфоны

Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов и беспорядков в США. Об этом 4 июня сообщает телеканал CNN.

Как сообщает телеканал, в социальных сетях стали появляться скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны. Компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин.

«Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены», - говорится в таком сообщении.

Протесты охватили Америку в последние дни уходящей весны после задержания афроамериканца Джорджа Флойда, в результате которого он скончался. Видеозапись, на которой полицейский надавил ему коленом на шею, была опубликована в Интернете. Ролик вызвал волну возмущения и привел к массовым беспорядкам, которые начались в Миннеаполисе, штат Миннесота, а вскоре распространились почти по всей стране. Трамп пообещал призвать для усмирения протестантов армию США.

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Комментарии (3)

ussr_forever
это правильно, ещё надо режим самоликвидации запустить =)))))
Athair
Еще никто Apple в расизме не обвинил? Они нарушают права афроамериканцев красть айфоны у белых!
Olen
Вся сущность либеральных поборников демократии на лицо.
Под громкие заявления и лозунги поживиться в свой карман.
А самое интересно что от перемены континента ничего не меняется.
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