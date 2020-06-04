Apple начала отслеживать и блокировать украденные во время протестов в США смартфоны

Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов и беспорядков в США. Об этом 4 июня сообщает телеканал CNN.



Как сообщает телеканал, в социальных сетях стали появляться скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны. Компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин.



«Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены», - говорится в таком сообщении.

