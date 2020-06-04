В Петербурге отказала система пополнения «Подорожника». Пассажирам метро предлагают дорогие жетоны

Петербуржцы не могут пополнить свою карту «Подорожник» утром 4 июня. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.



«В метро не работают автоматы пополнения «Подорожника». Как сказали в кассах, по всему городу. Предлагают ехать за жетон, что дороже. Других вариантов нет», — написал Сергей.



В справочной метрополитена подтвердили наличие проблемы.



«Да, действительно, в системе произошёл сбой. Об устранении проблемы нам пока не сообщали», — сказали корреспонденту «Фонтанки».



С 1 января 2020 года проезд в петербургском метро при оплате жетоном или банковской картой платёжных систем Visa и Mastercard стоит 55 рублей, по «Подорожнику» — от 38 рублей и ниже, в зависимости от количества поездок.

