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04.06.2020 08:14
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В Петербурге отказала система пополнения «Подорожника». Пассажирам метро предлагают дорогие жетоны

Петербуржцы не могут пополнить свою карту «Подорожник» утром 4 июня. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

«В метро не работают автоматы пополнения «Подорожника». Как сказали в кассах, по всему городу. Предлагают ехать за жетон, что дороже. Других вариантов нет», — написал Сергей.

В справочной метрополитена подтвердили наличие проблемы.

«Да, действительно, в системе произошёл сбой. Об устранении проблемы нам пока не сообщали», — сказали корреспонденту «Фонтанки».

С 1 января 2020 года проезд в петербургском метро при оплате жетоном или банковской картой платёжных систем Visa и Mastercard стоит 55 рублей, по «Подорожнику» — от 38 рублей и ниже, в зависимости от количества поездок.

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Комментарии (22)

ussr_forever
Криворукие рукоблуды
261836811
Обращаем Ваше внимание, что в случае, если в транспортном средстве отсутствует или неисправно устройство автоматизированного контроля оплаты проезда (валидатор), то проезд считается оплаченным при предъявлении проездного билета на электронном носителе кондуктору, водителю или контролеру для визуального контроля.
(На основании распоряжения Комитета по транспорту от 27.06.2007 № 31-р).
Cashmare
так отказали пополняторы или активаторы? если первое - то в чем проблема пополнить через инет. если второе или обе две - ну печаль
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