«Двухколёсные ДТП»: на Петроградке мотоциклист сбил пешехода, а автомобиль – велосипедиста
Несколько ДТП с двухколёсными транспортными средствами произошло в Петербурге за последние часы.
На Ждановской улице, 1/2, вчера вечером, по предварительной информации, мотоцикл Yamaha R1 совершил наезд на пешехода. Оба в тяжёлом состоянии, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району.
На той же Петроградской стороне, кроссовер, выезжая с улицы Подковырова на Большой проспект, сбил велосипедиста «Яндекс.Еды». На записи с места ДТП видно, что велосипедист жив: он сразу сел. «Скорую ему вызвали», - рассказывает очевидец 4 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Ещё один велосипедист попал под машину (такси) в Кудрово на проспекте Строителей. «Велосипедист жив». – пишут в «ДТП и ЧП».