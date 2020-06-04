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04.06.2020 08:02
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«Двухколёсные ДТП»: на Петроградке мотоциклист сбил пешехода, а автомобиль – велосипедиста

Несколько ДТП с двухколёсными транспортными средствами произошло в Петербурге за последние часы.

На Ждановской улице, 1/2, вчера вечером, по предварительной информации, мотоцикл Yamaha R1 совершил наезд на пешехода. Оба в тяжёлом состоянии, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

На той же Петроградской стороне, кроссовер, выезжая с улицы Подковырова на Большой проспект, сбил велосипедиста «Яндекс.Еды». На записи с места ДТП видно, что велосипедист жив: он сразу сел. «Скорую ему вызвали», - рассказывает очевидец 4 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ещё один велосипедист попал под машину (такси) в Кудрово на проспекте Строителей. «Велосипедист жив». – пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (4)

a.159753123
"Велосипедист жив: она сразу сел."(с)
Тогда уж "село", давайте все варианты.
Alex000
Вообще я обычно против любых ограничительных мер, но ситуация складывается так, что двухколёсные ТС на дорогах надо запрещать. Совсем запрещать. Потом регулировать использование - права, номера, драконовские штрафы, и т.п., и ограниченно разрешать - после сдачи экзаменов. Владельцы этих ТС не понимают никаких норм, правил, полностью игнорируют собственную безопасность и создают проблемы остальным... велы едут в левой части ряда и втором ряду, поворачивают, не предупреждая, мото едут между рядами в плотных потоках, и т.д., и т.п. 90% увиденных за годы вело"любителей" никогда не спешиваются на пешеходных переходах и не уступают пешеходам. 90% увиденных за годы мото"любителей" превышают допустимую скорость постоянно и от души.
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