Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

«Площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тыс.кв. м», — говорится в сообщении.

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом 4 июня сообщила прокуратура Красноярского края.

На федеральном уровне проблему подняли спустя несколько дней после ЧП. Разлив произошел еще 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», которое входит в группу «Норникель». По предварительным данным, в результате просадки бетонной площадки разрушился резервуар и десятки тонн находившихся внутри нефтепродуктов попали в окружающую среду.



В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.



Возможный ущерб от случившегося оценили в Greenpeace. По подсчетам организации, он может составить более шести миллиардов рублей.

