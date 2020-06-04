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04.06.2020 07:58
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Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тысяч квадратных метров. Об этом 4 июня сообщила прокуратура Красноярского края.

«Площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тыс.кв. м», — говорится в сообщении.

Из-за разлива дизельного топлива в Норильске в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

На федеральном уровне проблему подняли спустя несколько дней после ЧП. Разлив произошел еще 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», которое входит в группу «Норникель». По предварительным данным, в результате просадки бетонной площадки разрушился резервуар и десятки тонн находившихся внутри нефтепродуктов попали в окружающую среду.

В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Возможный ущерб от случившегося оценили в Greenpeace. По подсчетам организации, он может составить более шести миллиардов рублей.

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Комментарии (2)

knikk70
Вопрос, а где было обвалование резервуара предусмотренное СНиП, ППБ и рядом других документов. Куда смотрели всякие технадзоры, МЧС и прочая лабуда.
NasushnyBread
Норильск занимает 5 место в списке самых загрязнённых городов мира. На этом фоне режим чрезвычайной ситуации федерального уровня можно и не объявлять - все уже в общем привыкли к такой жизни. 🥶
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