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04.06.2020 00:14
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На юге Петербурга посреди дороги загорелась машина. Очевидцы видели, как водитель успел выбежать из нее с вещами

Огонь охватил легковой автомобиль посреди проезжей части в Московском районе Петербурга. Видеозапись 3 июня очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».

Как уточнили свидетели происшествия, машина загорелась на перекрестке Благодатной улицы с Московским проспектом. По их словам, пожарные прибыли туда за считанные минута, а водитель успел покинуть салон до того, как пламя распространилось по всей его площади.

«Водила был один в машине. Сразу выбежал, забрав вещи свои», — написал очевидец Никита.

Как сообщает городское управление МЧС, горел легковой автомобиль Hyundai. К ликвидации пожара привлекались девять спасателей и две единицы спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.

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