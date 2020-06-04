Огонь охватил легковой автомобиль посреди проезжей части в Московском районе Петербурга. Видеозапись 3 июня очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».



Как уточнили свидетели происшествия, машина загорелась на перекрестке Благодатной улицы с Московским проспектом. По их словам, пожарные прибыли туда за считанные минута, а водитель успел покинуть салон до того, как пламя распространилось по всей его площади.



«Водила был один в машине. Сразу выбежал, забрав вещи свои», — написал очевидец Никита.

