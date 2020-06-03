Бывший замглавы МО Невский округ получил условный срок за то, что лишил родной муниципалитет оздоровительного комплекса за 90 млн рублей

Как сообщили 3 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Спешилов в 2015 году подписал дополнительное соглашение с арендатором участка на улице Подвойского, 8, лит. А, компанией «Ресурс», из-за которого муниципалитет лишился права на получение 860 кв.м. в строящемся жилом комплексе.

Изначально фирма должна была возвести на этой территории крупный жилой дом со встроенными помещениями и передать 1100 м2 в нем муниципалитету для размещения спортивно-оздоровительного комплекса. Однако Аскар Спешилов позволил застройщику уменьшить количество передаваемых квадратных метров до 240. По данным суда, таким образом глава администрации нанес муниципалитету ущерб более чем на 89 млн рублей, лишив его 860 кв.м. Собственности.



Спешилов полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком в три года. Муниципал лишился права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления сроком на два года.



Напомним, бывший председатель муниципального совета Невского округа Алексей Самойленко, под руководством которого действовал Аскар Спешилов, сейчас обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд зарегистрировал уголовное дело против него 27 февраля 2020 года. По версии обвинения, в обмен на покровительство «Ресурсу» председатель МО получил права на две квартиры в строящемся доме общей стоимостью более 10 млн рублей.

