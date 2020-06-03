Бывший замглавы МО Невский округ получил условный срок за то, что лишил родной муниципалитет оздоровительного комплекса за 90 млн рублей
Невский районный суд приговорил бывшего замглавы администрации МО Невский округ Аскара Спешилова к трем годам условно за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.в ч.3 ст. 286 УК РФ).
Как сообщили 3 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Спешилов в 2015 году подписал дополнительное соглашение с арендатором участка на улице Подвойского, 8, лит. А, компанией «Ресурс», из-за которого муниципалитет лишился права на получение 860 кв.м. в строящемся жилом комплексе.
Изначально фирма должна была возвести на этой территории крупный жилой дом со встроенными помещениями и передать 1100 м2 в нем муниципалитету для размещения спортивно-оздоровительного комплекса. Однако Аскар Спешилов позволил застройщику уменьшить количество передаваемых квадратных метров до 240. По данным суда, таким образом глава администрации нанес муниципалитету ущерб более чем на 89 млн рублей, лишив его 860 кв.м. Собственности.
Спешилов полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком в три года. Муниципал лишился права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления сроком на два года.
Напомним, бывший председатель муниципального совета Невского округа Алексей Самойленко, под руководством которого действовал Аскар Спешилов, сейчас обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Суд зарегистрировал уголовное дело против него 27 февраля 2020 года. По версии обвинения, в обмен на покровительство «Ресурсу» председатель МО получил права на две квартиры в строящемся доме общей стоимостью более 10 млн рублей.
Кроме того, в феврале 2020 года следственный отдел ГСУ СК РФ по Невскому району возбудил уголовное дело в отношении Юрия Смирнова, бывшего начальника отдела строительства и землепользования районной администрации. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере всего на 4,5 млн рублей за то, что он якобы «помогал решать сложные вопросы» строителей на Подвойского, 8.
«Фонтанка» первой подняла вопрос о преемственности власти и устойчивых родственных связях в муниципальных образованиях Невского района. Наше издание рассказывало, как власть в МО №54 и Невском округе поделили между собой члены одной семьи. Заместителем главы МО №54 ранее являлся Виктор Чаплыгин, муж главы ТИК №5 Рахбар Спешиловой. Ее ныне осужденный сын Аскар занимал пост главы администрации соседнего Невского округа до осени 2019 года.
Теперь Виктор Чаплыгин метит на место главы ТИК №50 (родной МО №54). Его кандидатура, предложенная председателем СПбИК Виктором Миненко, вызвала сомнения у члена избиркома Петербурга от Партии Роста Алексея Березина. Тот попросил главу ЦИК Эллу Памфилову взять назначение руководителей формируемых ТИК под личный контроль.