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03.06.2020 23:27
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СК расследует смерть пациентки частной клиники пластической хирургии в Петербурге

В Петербурге ведется расследование причин смерти 62-летней горожанки, которая скончалась после посещения частной клиники в Василеостровском районе. Об этом 3 июня сообщил городской СК.

По данным следствия, сотрудники частной клиники, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия» и необходимого оснащения, сделали женщине операцию. Спустя несколько дней ее состояние ухудшилось, потребовалась госпитализация, а вскоре она скончалась в одной из петербургских больниц.

Смерть, предварительно, наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по 238-й статье УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

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Комментарии (3)

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Елена31101977
Так вроде это все сейчас нельзя и должно быть закрыто. Разве нет? Чего они ей занесли такое забористое?
Агроном аэродрома
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