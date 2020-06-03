СК расследует смерть пациентки частной клиники пластической хирургии в Петербурге
В Петербурге ведется расследование причин смерти 62-летней горожанки, которая скончалась после посещения частной клиники в Василеостровском районе. Об этом 3 июня сообщил городской СК.
По данным следствия, сотрудники частной клиники, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия» и необходимого оснащения, сделали женщине операцию. Спустя несколько дней ее состояние ухудшилось, потребовалась госпитализация, а вскоре она скончалась в одной из петербургских больниц.
Смерть, предварительно, наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по 238-й статье УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).