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03.06.2020 22:45
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«Я иду за вами». Дзюба показал, как ждет НХЛ с клюшкой в руках

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба показал, что умеет играть и в хоккей. Причем на траве.

В своем Instagram 3 июня он опубликовал видео, на котором уверенно забрасывает шайбы.

«Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов, Илья Ковальчук. Я иду за вами! Ну, а если серьезно — скорей бы НХЛ вернулось уже. Удачи всем!» - говорит Дзюба.

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Все ждём NHL 🦁

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги остановили из-за пандемии коронавируса. Сезон доиграют, он начнется сразу с плей-оффа. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба с наибольшим процентом побед в регулярном чемпионате. Сроки возобновления чемпионата пока не назывались. Тренировки обещают начать в июле.

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