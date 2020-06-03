Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба показал, что умеет играть и в хоккей. Причем на траве.
В своем Instagram 3 июня он опубликовал видео, на котором уверенно забрасывает шайбы.
«Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов, Илья Ковальчук. Я иду за вами! Ну, а если серьезно — скорей бы НХЛ вернулось уже. Удачи всем!» - говорит Дзюба.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги остановили из-за пандемии коронавируса. Сезон доиграют, он начнется сразу с плей-оффа. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба с наибольшим процентом побед в регулярном чемпионате. Сроки возобновления чемпионата пока не назывались. Тренировки обещают начать в июле.