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03.06.2020 21:08
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«В Чечне даже 4G работает не у всех». Кадыров опроверг слухи об установке «зловещих вышек 5G»

На фоне распространяющейся теории заговора о вреде связи пятого поколения глава Чечни Рамзан Кадыров поспешил заверить жителей своего региона, что установка вышек 5G в республике не производится.

«Начитавшись различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — возмутился Кадыров в своём Telegram-канале.

«Ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты», — опроверг слухи глава Чечни.

Кадыров отметил, что даже 4G ловит не везде в Чечне.

«При этом в Чеченской Республике даже Интернет четвёртого поколения работает не у всех. Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР. Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований», — объяснил он и пообещал беречь здоровье граждан.

Попытка успокоить людей в Чечне — не безосновательна. В соседней Северной Осетии была сожжена обычная вышка сотовой связи.

Ранее сообщалось, что эффект воздействия частот, которые могут быть использованы для построения в России сетей связи пятого поколения, известной как 5G, проверят на крысах.

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Комментарии (3)

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krasnonosov
А зачем им вообще разработки так ненавидимого ими загнивающего запада с его фейсбуками, твиттерами и прочей сотовой связью? Запретить шайтан-технологии и молиться Аллаху.
Агроном аэродрома
Хм. Солидарен с Рамзаном Ахматычем. Зачем в Ичкерии 5Г, когда у них есть первый канал, НТВ и вести-24?!
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