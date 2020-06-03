«В Чечне даже 4G работает не у всех». Кадыров опроверг слухи об установке «зловещих вышек 5G»
На фоне распространяющейся теории заговора о вреде связи пятого поколения глава Чечни Рамзан Кадыров поспешил заверить жителей своего региона, что установка вышек 5G в республике не производится.
«Начитавшись различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — возмутился Кадыров в своём Telegram-канале.
«Ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты», — опроверг слухи глава Чечни.
Кадыров отметил, что даже 4G ловит не везде в Чечне.
«При этом в Чеченской Республике даже Интернет четвёртого поколения работает не у всех. Мы вынуждены вести переговоры с операторами сотовой связи, так как покрытие 4G охватывает не всю территорию ЧР. Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований», — объяснил он и пообещал беречь здоровье граждан.
Попытка успокоить людей в Чечне — не безосновательна. В соседней Северной Осетии была сожжена обычная вышка сотовой связи.
Ранее сообщалось, что эффект воздействия частот, которые могут быть использованы для построения в России сетей связи пятого поколения, известной как 5G, проверят на крысах.