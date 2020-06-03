«В Чечне даже 4G работает не у всех». Кадыров опроверг слухи об установке «зловещих вышек 5G»

На фоне распространяющейся теории заговора о вреде связи пятого поколения глава Чечни Рамзан Кадыров поспешил заверить жителей своего региона, что установка вышек 5G в республике не производится.

«Начитавшись различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — возмутился Кадыров в своём Telegram-канале.

«Ни в нашем регионе, ни в других субъектах России установка вышек пятого поколения мобильной связи не осуществляется. Для их работы не выделены необходимые частоты», — опроверг слухи глава Чечни.