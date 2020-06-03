В рамках программы, разработанной для гуманизации отделений интенсивной терапии, сотрудники больницы Hospital del Mar в Барселоне, расположенной на побережье, катают пациентов на пляж.

В Испании болевших коронавирусной инфекцией пациентов на каталках вывозят к морю в рамках реабилитации, пишет 3 июня BBC.

Всего с начала пандемии в Испании зарегистрировано 240 326 случаев заражения и 27 128 смертей. Первые два дня июня обошлись без летальных исходов , 3 июня власти сообщили об одном. За сутки диагноз подтвердился ещё у 219. До 5 июня в стране объявлен траур по жертвам ковида.

Правительство Испании постепенно начало ослаблять ограничительные меры, одни из самых строгих в Европе. В какой-то момент люди не могли выходить на прогулку, и детям и вовсе не разрешалось покидать свои дома.

Правительство страны 3 июня в шестой раз продлило режим повышенной готовности в связи с эпидемией - до 21 июня. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой, уточняет РИА Новости.