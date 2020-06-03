Премьер Италии заявил, что критический момент эпидемии в стране миновал

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что страна преодолела критический момент пандемии, но теперь необходимо выйти из экономического кризиса. Об этом сообщает 3 июня ТАСС.

«С 4 мая мы возобновили производство, и данные вполне обнадеживающие. Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса», - сказал премьер.

Он назвал «легкомыслием» говорить, что вирус исчез. "Он не исчез, даже если число случаев заражения снижается. Важно соблюдать физическую дистанцию и использовать маску", - указал Конте.