Премьер Италии заявил, что критический момент эпидемии в стране миновал
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что страна преодолела критический момент пандемии, но теперь необходимо выйти из экономического кризиса. Об этом сообщает 3 июня ТАСС.
«С 4 мая мы возобновили производство, и данные вполне обнадеживающие. Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса», - сказал премьер.
Он назвал «легкомыслием» говорить, что вирус исчез. "Он не исчез, даже если число случаев заражения снижается. Важно соблюдать физическую дистанцию и использовать маску", - указал Конте.
Премьер напомнил, что, начиная со среды, итальянцам разрешено без ограничений передвигаться по стране, а Италия начала принимать приезжих из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании без помещения их в обязательный карантин. «Это еще один важный этап», - отметил Конте. При этом он отметил, что «нет оснований принимать дискриминационные меры в отношении итальянцев со стороны других стран».
С начала пандемии в Италии выявлено почти 234 тыс. инфицированных, из которых более 33,5 тыс. умерли и почти 161 тыс. выздоровели.