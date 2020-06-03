Протестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра

Протестующие устроили беспорядки в Лондоне после демонстрации имени Джорджа Флойда против полицейского насилия. Толпа бушует у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят многочисленные предметы.

Тысячи людей присоединились к протесту в Лондоне по поводу гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, которая произошла в результате действий полиции. Как пишет BBC , даже главные констебли Великобритании заявили, что «потрясены» его смертью. В совместном заявлении они сообщили, что право на законный протест является «ключевой частью любой демократии».

Однако марш перестал походить на цивилизованное право высказать своё мнение. Между тем, в Великобритании до сих пор действует ограничение на собрания больше шести человек в связи с коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 3 июня, что смерть Флойда была «ужасающей» и «непростительной», но подвергся критике из-за того, что он так долго ждал, прежде чем прокомментировать убийство, реакция на которое пошла по всему миру.

Напомним, демонстрация против расизма и полицейского насилия прошла 3 июня также в Хельсинки.