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03.06.2020 20:06
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Протестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра

Протестующие устроили беспорядки в Лондоне после демонстрации имени Джорджа Флойда против полицейского насилия. Толпа бушует у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят многочисленные предметы.

Начались стычки с полицией.

Тысячи людей присоединились к протесту в Лондоне по поводу гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, которая произошла в результате действий полиции. Как пишет BBC, даже главные констебли Великобритании заявили, что «потрясены» его смертью. В совместном заявлении они сообщили, что право на законный протест является «ключевой частью любой демократии».

Однако марш перестал походить на цивилизованное право высказать своё мнение. Между тем, в Великобритании до сих пор действует ограничение на собрания больше шести человек в связи с коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 3 июня, что смерть Флойда была «ужасающей» и «непростительной», но подвергся критике из-за того, что он так долго ждал, прежде чем прокомментировать убийство, реакция на которое пошла по всему миру.

Напомним, демонстрация против расизма и полицейского насилия прошла 3 июня также в Хельсинки.

Волна протестов и беспорядков прокатилась по Америке после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

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Комментарии (9)

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