Протестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра
Протестующие устроили беспорядки в Лондоне после демонстрации имени Джорджа Флойда против полицейского насилия. Толпа бушует у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят многочисленные предметы.
#GeorgeFloyd protest heating up in #London. Crowd confronting police outside the gates of #DowningStreet. Officer punched in the face, numerous objects being thrown at police now.pic.twitter.com/csikjcSnKQ— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 3, 2020
Начались стычки с полицией.
WATCH: #BLM protest chaos in #London #UK — Police appeared to attempt to take a man from the crowd and pandemonium ensued— AS-Source News (@ASB_Breaking) June 3, 2020
pic.twitter.com/PwYo6WablH
Тысячи людей присоединились к протесту в Лондоне по поводу гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, которая произошла в результате действий полиции. Как пишет BBC, даже главные констебли Великобритании заявили, что «потрясены» его смертью. В совместном заявлении они сообщили, что право на законный протест является «ключевой частью любой демократии».
Однако марш перестал походить на цивилизованное право высказать своё мнение. Между тем, в Великобритании до сих пор действует ограничение на собрания больше шести человек в связи с коронавирусом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 3 июня, что смерть Флойда была «ужасающей» и «непростительной», но подвергся критике из-за того, что он так долго ждал, прежде чем прокомментировать убийство, реакция на которое пошла по всему миру.
Напомним, демонстрация против расизма и полицейского насилия прошла 3 июня также в Хельсинки.
Волна протестов и беспорядков прокатилась по Америке после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.