ВОЗ передумала и вернула гидроксихлорохин в тесты против COVID-19

«Основываясь на доступных данных о смертности, члены комитета выступили с рекомендацией о том, что нет причин изменять протокол тестов. Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин», — заявил Гебреисус (цитата по РИА Новости ).

Специалисты Всемирной организации здравоохранения возвращают гидроксихлорохин в тесты лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга 3 июня сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Однако в организации подчёркивают, что это вовсе не значит, что лекарство эффективно. Действенный способ лечения COVID-19 до сих пор не найден. Минздрав РФ продолжает рекомендовать использование гидроксихлорохина.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, в свою очередь, отметила, что ВОЗ ждёт результатов по российскому «Авифавиру».

«Мы получили информацию о том, что препарат «Авифавир» прошел тестирование и очень скоро будет поставлен в российские больницы. Мы с нетерпением ждем результатов данных испытаний», — цитирует Сваминатан ТАСС.