ВОЗ передумала и вернула гидроксихлорохин в тесты против COVID-19
Специалисты Всемирной организации здравоохранения возвращают гидроксихлорохин в тесты лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга 3 июня сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
«Основываясь на доступных данных о смертности, члены комитета выступили с рекомендацией о том, что нет причин изменять протокол тестов. Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин», — заявил Гебреисус (цитата по РИА Новости).
Однако в организации подчёркивают, что это вовсе не значит, что лекарство эффективно. Действенный способ лечения COVID-19 до сих пор не найден. Минздрав РФ продолжает рекомендовать использование гидроксихлорохина.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, в свою очередь, отметила, что ВОЗ ждёт результатов по российскому «Авифавиру».
«Мы получили информацию о том, что препарат «Авифавир» прошел тестирование и очень скоро будет поставлен в российские больницы. Мы с нетерпением ждем результатов данных испытаний», — цитирует Сваминатан ТАСС.
ВОЗ поставила на паузу испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении инфицированных коронавирусом 25 мая из-за смертельных случаев. После этого препарат запретили применять во Франции. Примеру последовали в Грузии, но уточнили, что побочных эффектов за время практики лечения медикаментом не зафиксировали, пишет ТАСС.
Зато их выявили в Испании, где у некоторых пациентов вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг проявились тяжёлые психоневрологические нарушения. Среди них психоз и суицидальные мысли. В качестве профилактики от коронавируса этот же препарат несколько недель принимал президент США Дональд Трамп.