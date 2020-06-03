FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
03.06.2020 19:50
4
Печать

ВОЗ передумала и вернула гидроксихлорохин в тесты против COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения возвращают гидроксихлорохин в тесты лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга 3 июня сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

«Основываясь на доступных данных о смертности, члены комитета выступили с рекомендацией о том, что нет причин изменять протокол тестов. Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин», — заявил Гебреисус (цитата по РИА Новости).

Однако в организации подчёркивают, что это вовсе не значит, что лекарство эффективно. Действенный способ лечения COVID-19 до сих пор не найден. Минздрав РФ продолжает рекомендовать использование гидроксихлорохина.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, в свою очередь, отметила, что ВОЗ ждёт результатов по российскому «Авифавиру».

«Мы получили информацию о том, что препарат «Авифавир» прошел тестирование и очень скоро будет поставлен в российские больницы. Мы с нетерпением ждем результатов данных испытаний», — цитирует Сваминатан ТАСС.

ВОЗ поставила на паузу испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении инфицированных коронавирусом 25 мая из-за смертельных случаев. После этого препарат запретили применять во Франции. Примеру последовали в Грузии, но уточнили, что побочных эффектов за время практики лечения медикаментом не зафиксировали, пишет ТАСС.

Зато их выявили в Испании, где у некоторых пациентов вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг проявились тяжёлые психоневрологические нарушения. Среди них психоз и суицидальные мысли. В качестве профилактики от коронавируса этот же препарат несколько недель принимал президент США Дональд Трамп.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

🔥 Устaл от сложных девушек? Премиум сайт знакомств!
🔞
🔥 Отнoшeния на твоих условиях.. ➜ https://is.gd/lovefree
Агроном аэродрома
(задумчиво) Значит дуст не помог...
old_rat
Я статью слепила из того что было. Вы хоть читаете собственный текст перед публикацией? Гидроксихлорохин - ЛЕКАРСТВО от малярии, а не ТЕСТ на ковид-19 о_О
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний