FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
03.06.2020 19:17
6
Печать

Глава ЛНР подписал закон о русском языке как единственном государственном в республике

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал закон, определяющий русский язык как единственный государственный в самопровозглашенной республике.

Ранее 3 июня Народный совет ЛНР принял поправки в Конституцию, согласно которым русский язык будет единственным государственным.

6 марта аналогичное решение было принято в Донецкой народной республике (ДНР).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

🔥 Устал от сложныx девушек? Премиyм сайт знакомств!
🔞
🔥 Отношения на твоих условиях.. ➜ https://is.gd/lovefree
krasnonosov
Лучше бы он подписал закон об отказе от российского бюджета, как единственном источнике существования своей черной дыры.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... сейчас сбегутся сизоносый енд компани ....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний