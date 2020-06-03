Глава ЛНР подписал закон о русском языке как единственном государственном в республике
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал закон, определяющий русский язык как единственный государственный в самопровозглашенной республике.
Подписал Закон о внесении изменений в статью 10 Конституции ЛНР. Теперь наш родной русский язык обрел статус единственного государственного языка Луганской Народной Республики— Леонид Пасечник (@glavalnr) June 3, 2020
Ранее 3 июня Народный совет ЛНР принял поправки в Конституцию, согласно которым русский язык будет единственным государственным.
6 марта аналогичное решение было принято в Донецкой народной республике (ДНР).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.