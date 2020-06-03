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03.06.2020 19:06
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Трамп запретит китайским авиакомпаниям летать в США с 16 июня

Администрация президента США Дональда Трампа с 16 июня запретит полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты, о соответствующем приказе американского министерства транспорта сообщает CNBC.

Как указывает телеканал, вступление уже обнародованного приказа в силу может быть перенесено на более поздний срок, если КНР разрешит американским компаниям Delta AirLines и United Airlines выполнять полёты в Поднебесную.

«Наша главная цель состоит не в том, чтобы навсегда сохранить эту ситуацию, а в том, чтобы улучшить условия, в которых перевозчики обеих сторон смогли в полной мере осуществлять двусторонние права. Если [авиационные власти Китая] скорректируют свою политику для обеспечения необходимого улучшения ситуации для американских перевозчиков, минтранс готов полностью пересмотреть меры, объявленные им в этом приказе», — приводит CNBC заявление минтранса США.

Указ минтранса США касается таких китайских авиакомпаний, как Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co и Hainan Airlines Holding Co.

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