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03.06.2020 18:10
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Суд обязал ИКМО «Новоизмайловское» довести «ротацию» депутатов до конца

Московский районный суд 3 июня обязал ИКМО «Новоизмайловское» привести состав муниципальных депутатов в соответствие с результатами выборов в течение 5 дней, что означает «ротацию» в совете шести народных избранников. Об этом «Фонтанке» сообщил кандидат в депутаты Андрей Стариков.

По итогам судебных разбирательств о признании недействительными результатов муниципальных выборов на двух участках в МО «Новоизмайловское» самовыдвиженец Стариков, а также Дмитрий Коль и Максим Петров, выдвиженцы от КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев должны были получить статус избранных кандидатов.

Муниципальный избирком выполнил волю суда буквально — принял решение об отмене итогов голосования. Но следующий за этим шаг — признание кандидатов в соответствии с обновленными результатами избранными и автоматический вывод из совета четверых выдвиженцев от «Единой России» — Валентины Калининой, Людмилы Павловой, Оксаны Морозовой и Валерия Жилкина — и двоих самовыдвиженцев — Ларисы Бубович и Анны Поцелуевой — не сделал. В свою очередь, Петров и Соловьев в начале марта обратились в Московский райсуд с исками обязать ИКМО довести «ротацию» до конца.

Напомним, что не смог обязать комиссию признать кандидатов избранными и Горизбирком, его решение было проигнорировано. Это стало причиной того, что в конце мая городская комиссия решила обратиться в суд с иском о расформировании ИКМО.

«Фонтанка» подробно писала о ситуации в «Новоизмайловском», где почти 9 месяцев спустя в совете все еще числятся шестеро депутатов, которые по скорректированным результатам не были избраны — получили непроходные места.

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