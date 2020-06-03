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03.06.2020 16:33
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Жителя Петербурга оштрафовали за публикации экстремистской песни в соцсети «ВКонтакте»

Красносельский районный суд оштрафовал жителя Петербурга за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 3 июня.

Прошлой осенью на странице в социальной сети «ВКонтакте», зарегистрированной на пользователя по имени Андрей, он опубликовал два видео на песню «Синагога» группы «Ансамбль Христа Спасителя», одно из которых высмеивало продажу свечей в церквях, а другое представляло собой нарезку высказываний о Холокосте. Оба ролика внесены в список экстремистских материалов Минюста РФ.

Подсудимый вину признал. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей за каждое из правонарушений.

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