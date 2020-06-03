16 июня — круглый стол «Полезная привычка: что люди возьмут с собой из самоизоляции в обычную жизнь?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Полезная привычка: что люди возьмут с собой из самоизоляции в обычную жизнь?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Насколько выросли дистанционные продажи? Много ли среди покупателей тех, кто раньше никогда не покупал онлайн?
- Продолжат ли люди так же часто покупать товары онлайн и после эпидемии?
- Изменится ли ценовая политика в торговле и ресторанном бизнесе? Какие сегменты наиболее успешно будут развиваться?
- Сохранится ли спрос на товары, связанные с гигиеной и защитой от инфекций?
- Останется ли высоким спрос на онлайн-обучение и онлайн-консультации специалистов?
- Возрастет ли количество сотрудников, работающих удаленно? Как это изменит процессы внутри компаний? Повлияет ли это на рынок коммерческой недвижимости?
По вопросам участия обращаться: Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru
К участию приглашаются: интернет-магазины, офлайн магазины, развивающие доставку на дом, производители средств защиты и гигиены, организаторы онлайн-обучения, сервисы телемедицины, банки, риелторы и другие представители бизнеса.