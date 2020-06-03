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03.06.2020 16:21
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16 июня — круглый стол «Полезная привычка: что люди возьмут с собой из самоизоляции в обычную жизнь?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Полезная привычка: что люди возьмут с собой из самоизоляции в обычную жизнь?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Насколько выросли дистанционные продажи? Много ли среди покупателей тех, кто раньше никогда не покупал онлайн?
  • Продолжат ли люди так же часто покупать товары онлайн и после эпидемии?
  • Изменится ли ценовая политика в торговле и ресторанном бизнесе? Какие сегменты наиболее успешно будут развиваться?
  • Сохранится ли спрос на товары, связанные с гигиеной и защитой от инфекций?
  • Останется ли высоким спрос на онлайн-обучение и онлайн-консультации специалистов?
  • Возрастет ли количество сотрудников, работающих удаленно? Как это изменит процессы внутри компаний? Повлияет ли это на рынок коммерческой недвижимости?

По вопросам участия обращаться: Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru

К участию приглашаются: интернет-магазины, офлайн магазины, развивающие доставку на дом, производители средств защиты и гигиены, организаторы онлайн-обучения, сервисы телемедицины, банки, риелторы и другие представители бизнеса.

 

План мероприятий

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