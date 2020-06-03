В США коронавирус впервые обнаружили у собаки

Национальные лаборатории ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США сообщили о первом в стране подтвержденном случае заражения коронавирусом собаки.
По данным ведомства, SARS-CoV-2 обнаружили у немецкой овчарки в Нью-Йорке. Анализ взяли после того, как у нее появились «признаки респираторного заболевания». Коронавирус также выявили у одного из хозяев. У второй собаки в семье нашли антитела к SARS-CoV-2. Ожидается, что заболевшее животное полностью поправится.
«Мы все еще изучаем SARS-CoV-2 у животных, но в настоящее время нет никаких доказательств того, что животные играют важную роль в распространении вируса, — сказали в минсельхозе. — Исходя из имеющейся ограниченной информации, риск передачи вируса людям от животных считается низким».
Коронавирус был обнаружен у небольшого числа животных по всему миру, в основном среди тех, что были в тесном контакте с заражённым COVID-19 человеком. Также ведомство не рекомендует плановое тестирование животных на SARS-CoV-2.
Среди других животных в США, у которых обнаружили коронавирус, есть две кошки, лев и тигр. Все животные жили в Нью-Йорке, эпицентре вспышки болезни в США.
Заболевание кошек коронавирусом фиксировалось по всему миру, от Китая и Бельгии, 26 мая стало известно о случае в России. Американские ученые ранее заявили, что эти домашние животные могут заражать друг друга COVID-19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в России сообщила, что COVID-19 может передаваться от человека к домашнему животному, однако кот опасности для хозяина не представляет.