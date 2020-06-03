В США коронавирус впервые обнаружили у собаки

Национальные лаборатории ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США сообщили о первом в стране подтвержденном случае заражения коронавирусом собаки.

По данным ведомства, SARS-CoV-2 обнаружили у немецкой овчарки в Нью-Йорке. Анализ взяли после того, как у нее появились «признаки респираторного заболевания». Коронавирус также выявили у одного из хозяев. У второй собаки в семье нашли антитела к SARS-CoV-2. Ожидается, что заболевшее животное полностью поправится.

«Мы все еще изучаем SARS-CoV-2 у животных, но в настоящее время нет никаких доказательств того, что животные играют важную роль в распространении вируса, — сказали в минсельхозе. — Исходя из имеющейся ограниченной информации, риск передачи вируса людям от животных считается низким».