На Академика Харитона «Хёндэ» получил от эвакуатора и влетел в припаркованную машину

Мужчина госпитализирован после аварии, которая произошла в Приморском районе Петербурга днём 3 июня. Его автомобиль толкнула спецтехника.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около часа дня на улице Академика Харитона, 8, эвакуатор Isuzu столкнулся с попутным Hyundai Matrix. Легковой автомобиль от удара врезался в припаркованную Skoda Rapid.



В результате аварии травмы получил 57-летний водитель «Хёндэ». Его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

