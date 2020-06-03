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03.06.2020 15:52
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На Академика Харитона «Хёндэ» получил от эвакуатора и влетел в припаркованную машину

Мужчина госпитализирован после аварии, которая произошла в Приморском районе Петербурга днём 3 июня. Его автомобиль толкнула спецтехника.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около часа дня на улице Академика Харитона, 8, эвакуатор Isuzu столкнулся с попутным Hyundai Matrix. Легковой автомобиль от удара врезался в припаркованную Skoda Rapid.

В результате аварии травмы получил 57-летний водитель «Хёндэ». Его увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

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