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03.06.2020 15:27
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На Планерной лоси решили стать участниками дорожного движения. Автомобилистов предупреждают: началась миграция

Трех лосей запечатлели жители Приморского района утром 3 июня. Пока не началось активное автомобильное движение, они решили изменить локацию.

Буквально накануне власти предупреждали петербуржцев, что из-за аномально тёплой зимы миграция лосей в 2020 году началась раньше обычного. В мае — начале июня лосихи рожают новое потомство, а подросших годовалых лосят от себя отгоняют. И молодняк мигрирует в поисках мест кормёжки.

Способствует этому и то, что пока действуют ограничения из-за коронавируса, машин на дорогах города стало меньше.

Согласно статистике, максимальное количество смертельных ДТП с животными приходится на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выбегают на дорогу рано утром (с 5:00 до 9:00) и около полуночи (с 23:00 до 2:00).

Автомобилистам, заметившим лося на дороге, советуют остановиться и пропустить животное.

Помимо опасности для жизни при ДТП, если вы собьёте лося, то водителю выпишут штраф от 80 до 120 тысяч рублей, а также могут лишить прав.

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