На Планерной лоси решили стать участниками дорожного движения. Автомобилистов предупреждают: началась миграция

Трех лосей запечатлели жители Приморского района утром 3 июня. Пока не началось активное автомобильное движение, они решили изменить локацию.

Буквально накануне власти предупреждали петербуржцев, что из-за аномально тёплой зимы миграция лосей в 2020 году началась раньше обычного. В мае — начале июня лосихи рожают новое потомство, а подросших годовалых лосят от себя отгоняют. И молодняк мигрирует в поисках мест кормёжки.



Способствует этому и то, что пока действуют ограничения из-за коронавируса, машин на дорогах города стало меньше.

