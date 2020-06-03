На Планерной лоси решили стать участниками дорожного движения. Автомобилистов предупреждают: началась миграция
Трех лосей запечатлели жители Приморского района утром 3 июня. Пока не началось активное автомобильное движение, они решили изменить локацию.
Буквально накануне власти предупреждали петербуржцев, что из-за аномально тёплой зимы миграция лосей в 2020 году началась раньше обычного. В мае — начале июня лосихи рожают новое потомство, а подросших годовалых лосят от себя отгоняют. И молодняк мигрирует в поисках мест кормёжки.
Способствует этому и то, что пока действуют ограничения из-за коронавируса, машин на дорогах города стало меньше.
Согласно статистике, максимальное количество смертельных ДТП с животными приходится на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выбегают на дорогу рано утром (с 5:00 до 9:00) и около полуночи (с 23:00 до 2:00).
Автомобилистам, заметившим лося на дороге, советуют остановиться и пропустить животное.
Помимо опасности для жизни при ДТП, если вы собьёте лося, то водителю выпишут штраф от 80 до 120 тысяч рублей, а также могут лишить прав.