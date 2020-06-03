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03.06.2020 15:06
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ФРГ с середины июня разрешит немцам путешествовать почти по всей Европе

Германия с 15 июня отменит предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы, которое было вынесено в марте из-за пандемии, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы сегодня приняли решение отменить с 15 июня предостережения на поездки в страны ЕС, ассоциированные с Шенгенской зоной государства и Великобританию и заменить их отдельными рекомендациями», — сказал он. Маас уточнил, что «Испания и Норвегия, скорее всего, разрешат осуществлять туристические поездки немного позже», поэтому отмена предостережений на выезд в эти страны будет зависеть от дальнейших действий местных властей.

Маас добавил, что пандемия еще не миновала, поэтому «необходимо не допустить того, чтобы возобновление туризма привело ко второй волне [распространения коронавируса] где бы то ни было».

Помимо 26 стран Европейского союза, предостережения будут сняты 15 июня для Великобритании, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. С 16 мая уже отменен контроль на границах ФРГ с Люксембургом и Данией.

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