На Украине уже послезавтра восстановят авиаперелеты

Правительство Украины приняло решение о возобновлении внутреннего авиасообщения с 5 июня, а международного — с 15 июня, сообщает сайт правительства страны.
«Ввести поэтапное возобновление воздушного авиасообщения с 5 июня для внутренних перевозок, а с 15 июня — для международных авиаперевозок», — сказано в проекте принятого постановления, текст которого озвучил на заседании правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. В этой части кабмин также разрешил перевозки пассажиров в микроавтобусах до восьми человек без учета детей до 14 лет.
Кроме того, правительство разрешило с 5 июня в рамках ослабления карантинных мер на Украине работу ресторанов и кафе внутри помещений. Сейчас заведения общественного питания могут работать только навынос или в формате обслуживания посетителей на открытых верандах. Кроме того, по инициативе минздрава правительство позволило религиозным организациям проводить обряды на открытом воздухе. С этой же даты на Украине позволено людям старше 60 лет не придерживаться самоизоляции.