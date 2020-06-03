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03.06.2020 14:50
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На Украине уже послезавтра восстановят авиаперелеты

Правительство Украины приняло решение о возобновлении внутреннего авиасообщения с 5 июня, а международного — с 15 июня, сообщает сайт правительства страны.

«Ввести поэтапное возобновление воздушного авиасообщения с 5 июня для внутренних перевозок, а с 15 июня — для международных авиаперевозок», — сказано в проекте принятого постановления, текст которого озвучил на заседании правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. В этой части кабмин также разрешил перевозки пассажиров в микроавтобусах до восьми человек без учета детей до 14 лет.

Кроме того, правительство разрешило с 5 июня в рамках ослабления карантинных мер на Украине работу ресторанов и кафе внутри помещений. Сейчас заведения общественного питания могут работать только навынос или в формате обслуживания посетителей на открытых верандах. Кроме того, по инициативе минздрава правительство позволило религиозным организациям проводить обряды на открытом воздухе. С этой же даты на Украине позволено людям старше 60 лет не придерживаться самоизоляции.

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