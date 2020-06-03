Видео опубликовано 3 июня, обвинение по статье 105 УК студенту колледжа Кириллу Пашкину предъявлено накануне. Вину он полностью признал и, вернувшись в квартиру вместе со следователями, без лишних эмоций посвятил в подробности ссоры, которая закончилась уголовным делом.

Следственный комитет опубликовал видеозапись части следственного эксперимента из квартиры в Приморском районе Петербурга, где была зарезана 42-летняя женщина. На ней с правоохранителями откровенничает 19-летний сын, арестованный за её убийство.

«Начала меня оскорблять: трус, слабак… И не помню, что-то ещё», — говорит юноша. Он показывает, как схватил, потащил ещё живую женщину в ванную, несколько раз ударил ножом, а потом завернул в одеяло и снова потащил уже в кладовку.



«Поскольку тело моей матери ещё подавало признаки жизни, я нанёс ещё несколько ударов в область живота», — продолжает он, вспоминая, что после этого признаков жизни больше не видел.



Приморский райсуд 3 июня арестовал Пашкина на два месяца. К переселению в СИЗО студент отнёсся ровно. Своими эмоциями он делился с дневником, который оставил на месте преступления. Там он подробно расписывал ссоры с матерью и разговоры об армии, которые его бесили. Запись об убийстве в тетрадке тоже есть.

