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03.06.2020 15:12
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В Петербурге студент колледжа показал, как таскал умирающую мать по квартире. Так он доказал, что не трус

Следственный комитет опубликовал видеозапись части следственного эксперимента из квартиры в Приморском районе Петербурга, где была зарезана 42-летняя женщина. На ней с правоохранителями откровенничает 19-летний сын, арестованный за её убийство.

Видео опубликовано 3 июня, обвинение по статье 105 УК студенту колледжа Кириллу Пашкину предъявлено накануне. Вину он полностью признал и, вернувшись в квартиру вместе со следователями, без лишних эмоций посвятил в подробности ссоры, которая закончилась уголовным делом.

«Начала меня оскорблять: трус, слабак… И не помню, что-то ещё», — говорит юноша. Он показывает, как схватил, потащил ещё живую женщину в ванную, несколько раз ударил ножом, а потом завернул в одеяло и снова потащил уже в кладовку.

«Поскольку тело моей матери ещё подавало признаки жизни, я нанёс ещё несколько ударов в область живота», — продолжает он, вспоминая, что после этого признаков жизни больше не видел.

Приморский райсуд 3 июня арестовал Пашкина на два месяца. К переселению в СИЗО студент отнёсся ровно. Своими эмоциями он делился с дневником, который оставил на месте преступления. Там он подробно расписывал ссоры с матерью и разговоры об армии, которые его бесили. Запись об убийстве в тетрадке тоже есть.

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Комментарии (5)

Елена Владимирова
Вот так и рожай детей.
kukuruzza
это ж как в армию ему не хотелось...Мать,видимо ,пыталась лба этого от компьютерных игрушек гонять..
Гость
Животное..
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