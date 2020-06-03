03.06.2020 14:16
19 июня — круглый стол «Кадровый голод и смена профессии: как меняется рынок труда?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Кадровый голод и смена профессии: как меняется рынок труда?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие компании и в каких отраслях испытывают сейчас кадровый голод? Какие специалисты наиболее востребованы, и на что они могут рассчитывать на новом месте?
- Появились ли свободные кадры на рынке из-за кризиса в разных отраслях? Где и как они могут найти себе работу?
- Каких последствий от ограничительных мер для рынка труда можно ожидать?
- Выросло ли количество резюме и/или вакансий?
- Вырос ли спрос на курсы по переобучению или повышению квалификации? Какие специальности сейчас востребованы?
- Готовы ли компании продолжать работать удаленно? Скажется ли это на рынке труда и требованиях к соискателям и работодателям?
По вопросам участия обращаться: Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru