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03.06.2020 14:16
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19 июня — круглый стол «Кадровый голод и смена профессии: как меняется рынок труда?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Кадровый голод и смена профессии: как меняется рынок труда?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие компании и в каких отраслях испытывают сейчас кадровый голод? Какие специалисты наиболее востребованы, и на что они могут рассчитывать на новом месте?
  • Появились ли свободные кадры на рынке из-за кризиса в разных отраслях? Где и как они могут найти себе работу?
  • Каких последствий от ограничительных мер для рынка труда можно ожидать?
  • Выросло ли количество резюме и/или вакансий?
  • Вырос ли спрос на курсы по переобучению или повышению квалификации? Какие специальности сейчас востребованы?
  • Готовы ли компании продолжать работать удаленно? Скажется ли это на рынке труда и требованиях к соискателям и работодателям?

По вопросам участия обращаться: Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

 

План мероприятий

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