03.06.2020 14:16
29 июля — круглый стол «Удаленная работа: примета времени или естественная эволюция рынка труда»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Удаленная работа: примета времени или естественная эволюция рынка труда»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие проблемы на рынке труда обострились в ходе пандемии коронавируса? Решатся ли они после ее окончания или потребуются какие-то дополнительные меры?
- Удаленная и офисная работа: основные отличия, плюсы и минусы по итогам опыта пандемии.
- Для каких компаний и отраслей удаленная работа оказалась подходящей, а кто к ней не готов?
- Делают ли поправки к Трудовому кодексу удаленную работу привлекательнее для работников или работодателей?
- Как организовать дистанционный рабочий процесс, чтобы он не стал менее эффективным?
- Поможет ли удаленная работа решить (хотя бы частично) вопрос с безработицей?
По вопросам участия обращаться: Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru