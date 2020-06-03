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03.06.2020 14:16
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29 июля — круглый стол «Удаленная работа: примета времени или естественная эволюция рынка труда»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Удаленная работа: примета времени или естественная эволюция рынка труда»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие проблемы на рынке труда обострились в ходе пандемии коронавируса? Решатся ли они после ее окончания или потребуются какие-то дополнительные меры?
  • Удаленная и офисная работа: основные отличия, плюсы и минусы по итогам опыта пандемии.
  • Для каких компаний и отраслей удаленная работа оказалась подходящей, а кто к ней не готов?
  • Делают ли поправки к Трудовому кодексу удаленную работу привлекательнее для работников или работодателей?
  • Как организовать дистанционный рабочий процесс, чтобы он не стал менее эффективным?
  • Поможет ли удаленная работа решить (хотя бы частично) вопрос с безработицей?

По вопросам участия обращаться: Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

 

План мероприятий

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