Разлучница «Россия». Петербурженка отсудила у авиакомпании компенсацию за рассаженных детей

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 июня, иск Ольги Евдокимовой частично удовлетворил Московский районный суд. С рандомной рассадкой пассажиров она столкнулась, когда в июне 2018 года возвращалась из Тивата. Как указала истица, билеты туда и обратно на себя и двух дочерей 5 и 7 лет она приобрела через официальный сайт «Аэрофлота», посадочные места указаны не были.

В Петербурге суд обязал авиакомпанию «Россия» возместить моральный вред пассажирке, которую на три часа разлучили с детьми во время полёта. Стресс от отсутствия родительской заботы оценили в 30 тысяч рублей.

Путешествие в Черногорию прошло без неожиданностей, обратный перелёт не задался: девочек посадили в третий ряд, мать — на шесть рядов дальше.



«Несовершеннолетние в течение полета находились в стрессовой ситуации, среди незнакомых им людей, с отсутствием родительской заботы и теплоты, не способные предпринять меры по реализации своих физиологических потребностей», — сказано в иске. Евдокимова добавила, что у одной из дочерей возник отит, который мать объясняет тем, что ребёнок остался без присмотра во время взлёта и посадки.



Ространснадзор установил, что фактическим перевозчиком являлась «Россия», и предписал устранить нарушения. Авиакомпания оставила жалобу пассажирки без удовлетворения.



Евдокимова оценила моральный вред, который получила каждая из её дочерей в 300 тысяч рублей, ещё 100 тысяч попросила за свои неудобства и привлекла в ответчики как «Россию», так и «Аэрофлот». В суде авиакомпании переложили ответственность друг на друга и попросили в требованиях пассажирки отказать.

