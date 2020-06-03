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03.06.2020 14:20
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Разлучница «Россия». Петербурженка отсудила у авиакомпании компенсацию за рассаженных детей

В Петербурге суд обязал авиакомпанию «Россия» возместить моральный вред пассажирке, которую на три часа разлучили с детьми во время полёта. Стресс от отсутствия родительской заботы оценили в 30 тысяч рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 июня, иск Ольги Евдокимовой частично удовлетворил Московский районный суд. С рандомной рассадкой пассажиров она столкнулась, когда в июне 2018 года возвращалась из Тивата. Как указала истица, билеты туда и обратно на себя и двух дочерей 5 и 7 лет она приобрела через официальный сайт «Аэрофлота», посадочные места указаны не были.

Путешествие в Черногорию прошло без неожиданностей, обратный перелёт не задался: девочек посадили в третий ряд, мать — на шесть рядов дальше.

«Несовершеннолетние в течение полета находились в стрессовой ситуации, среди незнакомых им людей, с отсутствием родительской заботы и теплоты, не способные предпринять меры по реализации своих физиологических потребностей», — сказано в иске. Евдокимова добавила, что у одной из дочерей возник отит, который мать объясняет тем, что ребёнок остался без присмотра во время взлёта и посадки.

Ространснадзор установил, что фактическим перевозчиком являлась «Россия», и предписал устранить нарушения. Авиакомпания оставила жалобу пассажирки без удовлетворения.

Евдокимова оценила моральный вред, который получила каждая из её дочерей в 300 тысяч рублей, ещё 100 тысяч попросила за свои неудобства и привлекла в ответчики как «Россию», так и «Аэрофлот». В суде авиакомпании переложили ответственность друг на друга и попросили в требованиях пассажирки отказать.

Московский райсуд сократил претензии и постановил взыскать с «России» по 30 тысяч в пользу каждого из детей и 20 тысяч матери.

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Комментарии (3)

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Опять авиакомпания Россия . Очень стыдно за Россию.
126745288
В суде авиакомпании переложили ответственность друг на друга и попросили в требованиях пассажирки отказать.
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как мило
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