Список получателей «антивирусных» налоговых льгот в Петербурге расширили. Платить меньше по «упрощенке» будут промышленники, ученые и авиаторы

Парламент Петербурга расширил перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые могут претендовать на пониженную ставку налога по упрощенной системе. Соответствующий законопроект, который с голоса внес представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков, депутаты приняли в первом чтении 3 июня.

Документ стал элементом так называемого «второго пакета» мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений.

Напомним, первый пакет предполагал, что те представители пострадавших отраслей, кто платит налог с доходов, будут отчислять государству в 2020 году не 6%, а 3%. Ставка для тех, кто работает по схеме «доходы минус расходы», снизится с 7% до 5%. Как пояснил вице-губернатор Эдуард Батанов, новый проект дополняет перечень претендентов на льготу деятельностью в сферах оказания транспортных услуг, здравоохранения, розничной торговли и непродовольственных товаров.