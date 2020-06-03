Список получателей «антивирусных» налоговых льгот в Петербурге расширили. Платить меньше по «упрощенке» будут промышленники, ученые и авиаторы
Парламент Петербурга расширил перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые могут претендовать на пониженную ставку налога по упрощенной системе. Соответствующий законопроект, который с голоса внес представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков, депутаты приняли в первом чтении 3 июня.
Документ стал элементом так называемого «второго пакета» мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавирусных ограничений.
Напомним, первый пакет предполагал, что те представители пострадавших отраслей, кто платит налог с доходов, будут отчислять государству в 2020 году не 6%, а 3%. Ставка для тех, кто работает по схеме «доходы минус расходы», снизится с 7% до 5%. Как пояснил вице-губернатор Эдуард Батанов, новый проект дополняет перечень претендентов на льготу деятельностью в сферах оказания транспортных услуг, здравоохранения, розничной торговли и непродовольственных товаров.
Так, например, в список вошли несколько ОКВЭД в сфере авиаперевозок и аэропортовой деятельности, все обрабатывающие производства, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), а также торговля автомобилями, текстилем, коммуникационным оборудованием, торговля «прочими товарами» в нестационарных торговых объектах и на рынках и торговля через автоматы.
Впрочем, тем, кто лишился права работать, льгота не слишком актуальна, ранее комментировали предприниматели: если нет дохода, то налог и так не с чего платить.
По прочим видам налогов — на имущество, земельному, транспортному — Смольный, как и раньше, освобождает пострадавший бизнес от авансовых платежей в 2020 году. Новый законопроект оставляет в силе прежние списки получателей поддержки, но уточняет порядок обращения за льготой — подача заявки в произвольной форме в налоговые органы начиная с 1 августа.
Налогоплательщики смогут выбрать: либо не уплачивать авансовые платежи 3 отчетных периода либо воспользоваться предусмотренным на федеральном уровне правом переноса срока уплаты авансовых платежей за первый и второй кварталы с рассрочкой на 12 месяцев, пояснил Эдуард Батанов. Но это означает, что сам налог заплатить государству все же придется — но в 2021 году.