ЛНР отказалась от украинского языка как государственного

3 июня Народный совет самопровозглашенной ЛНР принял поправки в конституцию, согласно которым русский язык будет единственным государственным, сообщил «Луганский информационный центр».
«Депутаты Народного совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики», который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР», — говорится в материале.
За принятие закона проголосовали 42 присутствующих на пленарном заседании депутатов, один воздержался.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.