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03.06.2020 14:04
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ЛНР отказалась от украинского языка как государственного

3 июня Народный совет самопровозглашенной ЛНР принял поправки в конституцию, согласно которым русский язык будет единственным государственным, сообщил «Луганский информационный центр».

«Депутаты Народного совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики», который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР», — говорится в материале.

За принятие закона проголосовали 42 присутствующих на пленарном заседании депутатов, один воздержался.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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Комментарии (5)

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mikkola2008
И сколько миллиардов в год будет стоить это нашим налогоплательщикам?
hal9000
А Шо такова?!...)..у них там язык и не украинский и не русский..хоть отказывайся хоть не отказывайся
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