ЛНР отказалась от украинского языка как государственного

3 июня Народный совет самопровозглашенной ЛНР принял поправки в конституцию, согласно которым русский язык будет единственным государственным, сообщил «Луганский информационный центр».

«Депутаты Народного совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики», который определяет русский язык единственным, имеющим статус государственного в ЛНР», — говорится в материале.

За принятие закона проголосовали 42 присутствующих на пленарном заседании депутатов, один воздержался.

