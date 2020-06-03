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03.06.2020 13:54
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В Петербурге начальная школа и ученики-льготники получили право на бесплатные завтраки

Заксобрание Петербурга на заседании 3 июня приняло в третьем, окончательном, чтении законопроект об обеспечении бесплатными горячими завтраками учеников 1–4-х классов и некоторых школьников постарше.

Изменения внесли в «Социальный кодекс» города. Получать завтрак в школе будут все школьники с 1-го по 4-й класс включительно вне зависимости от гражданства и места жительства.

За счет бюджета будут предоставлять завтрак и обед либо комплексный обед ученикам 1–11-х классов, которые учатся по адаптированной программе, детям из малообеспеченных и многодетных семей, инвалидам, детям с хроническими заболеваниями, сиротам и школьникам, которые остались без попечения родителей. Кроме того, льгота полагается стоящим на учете в противотуберкулезном диспансере и ученикам спортивных и кадетских классов.

В 2020 году на реализацию этой льготы потребуется 345 млн рублей. Законопроект был разработан после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина.

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