В Петербурге начальная школа и ученики-льготники получили право на бесплатные завтраки

Заксобрание Петербурга на заседании 3 июня приняло в третьем, окончательном, чтении законопроект об обеспечении бесплатными горячими завтраками учеников 1–4-х классов и некоторых школьников постарше.

Изменения внесли в «Социальный кодекс» города. Получать завтрак в школе будут все школьники с 1-го по 4-й класс включительно вне зависимости от гражданства и места жительства.

За счет бюджета будут предоставлять завтрак и обед либо комплексный обед ученикам 1–11-х классов, которые учатся по адаптированной программе, детям из малообеспеченных и многодетных семей, инвалидам, детям с хроническими заболеваниями, сиротам и школьникам, которые остались без попечения родителей. Кроме того, льгота полагается стоящим на учете в противотуберкулезном диспансере и ученикам спортивных и кадетских классов.