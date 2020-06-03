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03.06.2020 13:47
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Несостоявшиеся в срок из-за пандемии выборы президента Польши назначены на 28 июня

Президентские выборы пройдут в Польше 28 июня, заявила на брифинге 3 июня спикер сейма республики Эльжбета Витек.

«Назначаю выборы президента на воскресенье, 28 июня 2020 года», — сказала она. По ее словам, государственная избирательная комиссия поддержала этот план проведения выборов. После заявления Витек и объявления даты выборов в Польше началась избирательная кампания.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Из-за пандемии и политических противоречий с оппозицией и внутри правящей коалиции власти не смогли организовать их вовремя, голосование не состоялось. Новый закон о выборах предусматривает, что ранее зарегистрированные кандидаты могут продолжить кампанию без повторной регистрации и сбора подписей. Открыта также возможность вступления в борьбу новых претендентов на президентское кресло. На данный момент известно о десяти кандидатах на пост президента. За второй срок на этом посту борется нынешний глава государства Анджей Дуда.

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