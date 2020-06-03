Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медицинской помощи. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной», — сказал Мишустин 3 июня (цитата по ТАСС).
По его словам, речь идет о ряде федеральных клиник в Москве, а также о медучреждениях, где это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация.
Председатель правительства также отметил, что такое решение будет приниматься соответствующим министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации.
Накануне в целях скорейшего возобновления плановой работы медучреждений страны глава кабмина поручил Минздраву России подготовить изменения базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС), предусмотрев угрозы распространения заболеваний, вызванных коронавирусом.