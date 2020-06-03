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03.06.2020 13:27
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Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медицинской помощи. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной», — сказал Мишустин 3 июня (цитата по ТАСС).

По его словам, речь идет о ряде федеральных клиник в Москве, а также о медучреждениях, где это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация.

Председатель правительства также отметил, что такое решение будет приниматься соответствующим министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации.

Накануне в целях скорейшего возобновления плановой работы медучреждений страны глава кабмина поручил Минздраву России подготовить изменения базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС), предусмотрев угрозы распространения заболеваний, вызванных коронавирусом.

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Комментарии (6)

O-o!
А тех пациентов, которые сейчас там лежат - на улицу, пусть вторую волну обеспечивают?
Serg_I
AGA, ещё бы и объём помощи медицинской для населения довести до уровня 1970 года, когда ПЛАНОВЫЕ операции в назначенный срок проводились!
Агроном аэродрома
"Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек" - как программер я это понял так, что больнички закрываются, а как русский человек я не понял - как это "закрыть койки"? Может он имел ввиду раскладушки? Но, тогда было бы логично сказать "сложил"...
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