Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медицинской помощи. Об этом он сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

«Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной», — сказал Мишустин 3 июня (цитата по ТАСС).