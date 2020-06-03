Чехия и Словакия открывают общую границу

Чехия и Словакия с 4 июня полностью открывают для свободного перемещения граждан и грузов закрытые во время пандемии национальные границы, сообщает радио Чехии.
С полуночи среды свободное перемещение людей между Чешской Республикой и Словакией будет полностью восстановлено и вернется к ситуации до пандемии коронавируса. Премьер-министры стран Андрей Бабиш и Игорь Матович объявили об этом в Праге в начале первого официального визита Матовича в Чешскую Республику. Подробности должны быть объявлены на пресс-конференции во второй половине дня.
Od dnešní půlnoci končí kontroly na česko-slovenských hranicích. Igor Matovič to oznámil společně s Andrejem Babišem na první oficiální návštěvě Česka. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/hdQsTCI5A6— Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) June 3, 2020
Патрулирование полицейских на границе между Чехией и Словакией будет завершено в полночь со среды на четверг. Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация в обеих республиках позволила властям устранить ограничения по перемещению их жителей.