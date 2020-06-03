Чехия и Словакия открывают общую границу

Чехия и Словакия с 4 июня полностью открывают для свободного перемещения граждан и грузов закрытые во время пандемии национальные границы, сообщает радио Чехии.

С полуночи среды свободное перемещение людей между Чешской Республикой и Словакией будет полностью восстановлено и вернется к ситуации до пандемии коронавируса. Премьер-министры стран Андрей Бабиш и Игорь Матович объявили об этом в Праге в начале первого официального визита Матовича в Чешскую Республику. Подробности должны быть объявлены на пресс-конференции во второй половине дня.