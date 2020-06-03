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03.06.2020 13:13
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Жителей Купчино напугала обработка пруда человеком в скафандре

«Птицы разлетелись, дети разбежались», — так описала «Фонтанке» днем 3 июня жительница Фрунзенского района операцию по обработке Купчинского пруда. В администрации успокаивают — это плановые работы, от которых умрут только москиты.

Как рассказала «Фонтанке» жительница, в 12 часов в сквер на Малой Карпатской улице приехал человек в скафандре и с какой-то емкостью за спиной.

«Обрабатывал берег водоема. Птицы разлетелись, дети разбежались. Интересно, что это было? Надеюсь, не опасно для птиц? Там есть утка с 4 утятами», — уверяет читательница.

В пресс-службе администрации Фрунзенского района «Фонтанке» рассказали, что жидкость, которой обрабатывали пруд, опасна только для комаров и москитов. Опрыскивают водоемы района ежегодно по распоряжению Роспотребнадзора. Так называемая ларвицидная обработка спасает аллергиков города, которым укусы, особенно в период пандемии, могут добавить проблем. Для жителей водоема, а также людей жидкость, которой опрыскивали пруд, не опасна.

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Комментарии (4)

Виктор Кочуров
"Компетентная" Фонтанка, как всегда, всё напутала. Купчинский пруд находится около Малой Балканской. А на Малой Карпатской - Карпатский пруд.
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"жителей водоема" никто и не спросил ...
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