Минфин: российский бюджет в июне недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет в июне 2020 года недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть. Такой прогноз 3 июня опубликовал Минфин РФ.



Чтобы поддержать рубль, колеблющийся вместе с нефтяными ценами, министерство выделит на продажу в июне иностранную валюту на 203,7 млрд рублей. Продажа будет проводиться с 5 июня по 7 июля по 10,2 млрд рублей в день.

Недополученные в мае доходы оказались сильно выше прогноза. Ведомство подсчитало, что отклонение ожидаемого объема нефтегазовых доходов от фактически полученного составило 58,2 млрд рублей. При этом месяц назад Минфин прогнозировал, что в мае бюджет недополучит 190,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.