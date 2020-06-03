Погребняка выписали из больницы.Семья ещё болеет COVID-19
Экс-зенитовец, а ныне нападающий «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы после завершения лечения новой коронавирусной инфекции, рассказал ТАСС 3 июня президент футбольного клуба Григорий Иванов.
«Павла вчера выписали из больницы. Тренироваться с командой он пока не будет», — сказал он.
Пока футболист будет находиться под присмотром врачей. Погребняк приступит к работе с командой после получения разрешения от медиков.
О выявлении у спортсмена новой коронавирусной инфекции клуб сообщил 22 мая. Тогда отмечалось, что Погребняк хорошо себя чувствует. Впоследствии состояние футболиста ухудшилось, его доставили в больницу. Коронавирус выявили у всей семьи Погребняка. Предполагается, что Погребняк заразился коронавирусом в самолете.
Павел Погребняк — воспитанник московского «Спартака». выступал за «Зенит» в 2007–2009 годах, с командой стал чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка России-2008, победителем Кубка УЕФА 2007–2008 годов и Суперкубка УЕФА 2008 года.