Погребняка выписали из больницы.Семья ещё болеет COVID-19

Экс-зенитовец, а ныне нападающий «Урала» Павел Погребняк выписан из больницы после завершения лечения новой коронавирусной инфекции, рассказал ТАСС 3 июня президент футбольного клуба Григорий Иванов.

«Павла вчера выписали из больницы. Тренироваться с командой он пока не будет», — сказал он.

Пока футболист будет находиться под присмотром врачей. Погребняк приступит к работе с командой после получения разрешения от медиков.

О выявлении у спортсмена новой коронавирусной инфекции клуб сообщил 22 мая. Тогда отмечалось, что Погребняк хорошо себя чувствует. Впоследствии состояние футболиста ухудшилось, его доставили в больницу. Коронавирус выявили у всей семьи Погребняка. Предполагается, что Погребняк заразился коронавирусом в самолете.