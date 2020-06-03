В Петербурге четвёрка лихих джигитов готовится к суду за любовь к элитному алкоголю и магазинным кассам

Выборгский райсуд Петербурга рассмотрит уголовное дело о серии налётов на круглосуточные магазины. Преступный квартет отметился в трёх районах города, бутылки в их руках были как добычей, так и оружием.



О передаче дела в суд 3 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. По версии следствия, четверо выходцев из Закавказья в возрасте 22–23 лет поправляли своё материальное положение за счёт торговых точек Петербурга в феврале и марте прошлого года.



Продолжить загулы помешало задержание: четвёрку взяли в конце марта прошлого года, припомнив зимний налёт на круглосуточный на Белградской. Тогда преступники похитили 46 тысяч рублей, досталось продавцу. В ходе расследования добавили ещё два эпизода.

