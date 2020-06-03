В Петербурге четвёрка лихих джигитов готовится к суду за любовь к элитному алкоголю и магазинным кассам
Выборгский райсуд Петербурга рассмотрит уголовное дело о серии налётов на круглосуточные магазины. Преступный квартет отметился в трёх районах города, бутылки в их руках были как добычей, так и оружием.
О передаче дела в суд 3 июня сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. По версии следствия, четверо выходцев из Закавказья в возрасте 22–23 лет поправляли своё материальное положение за счёт торговых точек Петербурга в феврале и марте прошлого года.
Продолжить загулы помешало задержание: четвёрку взяли в конце марта прошлого года, припомнив зимний налёт на круглосуточный на Белградской. Тогда преступники похитили 46 тысяч рублей, досталось продавцу. В ходе расследования добавили ещё два эпизода.
Так, четверо молодых мужчин в ночь на 16 марта нагрянули в магазин на Зины Портновой, где прихватили деньги, сигареты и элитный алкоголь на 124 тысячи рублей. На следующий день эта же компания посетила круглосуточный на Хошимина, откуда также ушла со спиртным и содержимым кассы более чем на 200 тысяч рублей. Сотрудник, попытавшийся встать на пути налётчиков, получил по голове бутылкой.
Общий ущерб по делам о грабеже и разбое превысил полмиллиона рублей. Трое обвиняемых ждут суда под стражей, один наслаждается относительной свободой под подпиской о невыезде.