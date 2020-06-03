Заксобрание Петербурга отклонило все «оппозиционные» бюджетные поправки

Парламент Петербурга 3 июня отклонил 18 поправок, которые оппозиционные депутаты внесли ко второму чтению «антивирусной» корректировки бюджета города. Трансляция заседания ведется на сайте Мариинского дворца.
Фракция КПРФ предложила увеличить расходы на ликвидацию несанкционированных свалок. «Справедливая Россия» обратила внимание на необходимость восстановления жилищных программ и увеличение финансирования расходов на пожарную безопасность в медучреждениях. Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский предлагал увеличить финансирование программ «Молодежи доступное жилье» и расселения коммунальных квартир. На этом настаивали и его коллеги из фракции Партия Роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.
Большинство поправок предлагалось принять за счет сокращения расходов на строительство развязки Западного скоростного диаметра и так называемого ВСД (широтной магистрали скоростного движения). Однако вице-губернатор Эдуард Батанов возражал против этого, напоминая, что город обязан исполнять свои обязательства.