Депутаты одобрили поправки бюджета Петербурга от «Единой России» и Беглова

Заксобрание Петербурга на заседании 3 июня приняло во втором чтении законопроект о корректировке бюджета. Депутаты поддержали поправки губернатора и фракции «Единая Россия» и отклонили все предложения оппозиционных депутатов. Трансляция мероприятия ведется на сайте городского парламента.

Губернаторской поправкой, о которой подробно писала «Фонтанка», дефицит бюджета города со 104 млн рублей в первом чтении увеличивается до 111,1 млрд

Увеличиваются расходы на обеспечение льготных категорий горожан лекарствами (1,9 млрд рублей), субсидию поставщикам социальных услуг (1,6 млрд), стимулирующие выплаты медикам (3 млрд). Кроме того, резервный фонд вырастет на миллиард рублей, и еще полмиллиарда предусмотрено на содержание зеленых насаждений.