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03.06.2020 12:05
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Депутаты одобрили поправки бюджета Петербурга от «Единой России» и Беглова

Заксобрание Петербурга на заседании 3 июня приняло во втором чтении законопроект о корректировке бюджета. Депутаты поддержали поправки губернатора и фракции «Единая Россия» и отклонили все предложения оппозиционных депутатов. Трансляция мероприятия ведется на сайте городского парламента.

Губернаторской поправкой, о которой подробно писала «Фонтанка», дефицит бюджета города со 104 млн рублей в первом чтении увеличивается до 111,1 млрд

Увеличиваются расходы на обеспечение льготных категорий горожан лекарствами (1,9 млрд рублей), субсидию поставщикам социальных услуг (1,6 млрд), стимулирующие выплаты медикам (3 млрд). Кроме того, резервный фонд вырастет на миллиард рублей, и еще полмиллиарда предусмотрено на содержание зеленых насаждений.

В поправке «Единой России» увеличивается финансирование на программы развития здравоохранения, обеспечения законности и правопорядка, развития образования. Комздрав получит 677 млн, комитет по культуре — 101 млн, а комитет по образованию — 76 млн рублей.

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Комментарии (4)

VF812
Насколько я понимаю, это поправки к уже принятому бюджету. В условиях пандемии поправки оппозиции как-то неактуально звучат.
Vdemenkov1965
# Захария 10:1-3
¹ Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. ² Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые; они утешают пустотою; поэтому они бродят как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. ³ На пастырей воспылал гнев Мой, и козлов Я накажу;Захария 10:1-3
© Библия Онлайн, 2003-2020.
Ольга Селявина
о как! На лету тереть научились! О_О
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