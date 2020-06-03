В Пушкинском районе зацветут 300 тысяч цветов

В мае в Пушкине на городских площадях и вблизи памятных мест появилось несколько новых цветников. Тематические клумбы разбиты в честь 75-летия Победы и Дня города. Запланирована посадка ещё несколько тысяч цветов.

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В композициях использованы бегония, ампельная петуния, цинерария и другие яркие летники, а также вечнозеленые многолетние растения — плющ и дихондра. В районе зацветут 50 различных сортов роз. Все они адаптированы к переменчивым погодным условиям Северной столицы. Украсят городской пейзаж сотни высаженных деревьев, среди них липы, рябины, каштаны, а также более 4,5 тысяч декоративных кустарников.

Новый микрорайон

Масштабная работа по озеленению ведется на Царскосельких холмах. Проект комплексной застройки на въезде в Пушкин реализует пушкинская строительная компания «Терминал-Ресурс». Малоэтажный микрорайон займёт площадь 316 гектаров. Пять жилых комплексов «Образцовые кварталы» уже сданы. В них проживают порядка пяти тысяч человек. Готовится к вводу в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 6» и новый общественно-деловой центр — бизнес парк «Гараж». Проектируется следующий жилой комплекс.

Во дворах новостроек выполняется современное благоустройство и озеленение территории: высаживают растения, мостят дорожки, устанавливают фонари, оборудуют детскую и спортивную площадки, площадку для отдыха. На придомовой территории выделено большое количество парковочных мест.



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Цветущие дворы

Цветение кустарников и деревьев на Царскосельских холмах продолжается с весны по глубокую осень. Ранней весной распускаются яркие солнечные цветки форзиции. В конце мая-начале июня эстафету примет ароматная сирень. Ярких красок добавит розовая спирея. В июле зацветёт прекрасная гортензия. С июня по октябрь — период лапчатки, кустарника с золотистыми соцветиями.

Для каждого жилого комплекса разрабатывается своя схема озеленения. На территории ЖК «Образцовый квартал 4», например, высажены кусты сирени, розы, дёрн пестролистный, спирея, гортензия, лапчатка, рябина, яблоня и черемуха. Во дворах жилых комплексов «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6» будут «вечнозелёные» дворы. Здесь высажено несколько сотен благородных хвойников. Среди них — сосны, туи, обыкновенная, колючая и голубая ели.

Живой изгородью вокруг жилых комплексов служат березы и ели. Крупные взрослые деревья уже высажены и на прилегающей к бизнес-парку «Гараж» территории. Новый коммерческий объект будет сдан осенью этого года. В его составе — четырёхэтажный наземный паркинг и двухэтажное здание в стиле голландской архитектуры, где смогут разместиться магазины, аптека, кафе, офисы и сервисные службы. Уже сейчас можно приобрести или взять в аренду машиноместо и коммерческую площадь.

Фото: www.pixabay.com

Образцовый питомник

Озеленением территории «Образцовых кварталов» занимаются опытные агрономы. Декоративные растения и кустарники выращивают в собственном питомнике застройщика, лиственные и хвойные крупномеры (ели, сосны, дубы, березы, клены, каштаны) приобретают у надёжных поставщиков.

— При разработке схем озеленения, помимо декоративных характеристик, мы учитываем их приживаемость в наших петербургских почвах, — рассказывает ведущий специалист по озеленению и ландшафтному дизайну компании «Терминал-Ресурс», доктор сельскохозяйственных наук Галина Копыл. — Поскольку земля в Петербурге, в основном суглинистая, саженцы, а потом и взрослые растения, нуждаются в регулярной подкормке, применении стимуляторов роста, укоренителей, защите от вредителей.

Место для посадки планируют при проектировании, а высаживают растения на этапе котлована, чтобы к сдаче комплекса они прижились. Также на начальном этапе строительства готовят грунт и высаживают газон, который к моменту заселения приобретет законченный и ухоженный вид.

— Мы не используем для озеленения экзотических растений, — говорит Галина Копыл. — Внимания они потребуют много, а вот их приживаемость оставляет желать лучшего. В нашем распоряжении есть множество растений, подходящих для нашего климата, более выносливых и не менее красивых. Это сирень, спиреи, кизельники, каштаны, липы, клены, рябина, черемуха виргинская, ива шаровидная, роза-ругоза, дерн пестролистный, ива карликовая, туя смарагд и много других сортов. Во дворах «Образцовых кварталов» сейчас цветут яблоня и черёмуха, готовится зацвести сирень.

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика в Пушкинском районе: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7–19–19–19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

